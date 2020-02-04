Девушка сравнила смерть сына друга со смертью своей собаки и вывела его из себя

Пользователь Reddit с ником Infamous_Ambassador поссорился с подругой после того, как та сравнила боль от утраты своей собаки с болью, которую испытывал друг после смерти сына. Автор поста не согласился с тем, что это сопоставимые утраты, и вступил в спор с приятельницей.

Infamous_Ambassador рассказал, что его сына, которому было пять лет, сбил грузовик. «Прошло шесть лет, но я все еще думаю о нем каждый день», — добавил он. Для его подруги смерть собаки также стала тяжелой утратой. Питомец прожил с ней 16 лет и все это время был для нее очень важен. После смерти животного друзья навещали ее, помогая прийти в себя.

Когда мужчина остался наедине со своей подругой, она призналась ему: «Теперь я понимаю, что ты чувствовал. Потерять ребенка — это так тяжело». Infamous_Ambassador вывело из себя сравнение его сына с собакой, и он ответил подруге, что та не теряла ребенка. На это она заявила, что питомцы — это «меховые детки» и что растила свою собаку намного дольше, чем он своего сына.

Разговор завершился ссорой, мужчина накричал на приятельницу и ушел. Спор разделил их общих друзей на два лагеря: кто-то посчитал реакцию автора записи абсолютно справедливой, а кто-то заявил, что он должен был быть внимательнее к скорбящей подруге.

Однако пользователи Reddit, к которым мужчина обратился с вопросом, правильно ли поступил, оказались практически единодушны. Они поддержали его и посчитали сравнение его подруги неуместным.

«Потерять ребенка — это абсолютно не то же самое, потому что ты планируешь, что он похоронит тебя, а не наоборот. Твоя подруга может горевать, но у нее нет никакого права упоминать твоего ребенка в таком контексте», — написал Initial_Elderberry. «Скорбь — это не соревнование», — добавил miserylovescomputers.

В январе другой пользователь Reddit рассказал о шокировавшем его поступке возлюбленной. В ее ноутбуке он обнаружил скриншоты переписок в WhatsApp и Tinder с другими девушками. В диалогах она притворялась мужчиной, а в качестве фотографий профиля использовала его снимки.

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