Жена попозировала голой перед чужим мужчиной ради мужа и разгневала супруга

Пользователь Reddit с ником sksodj пожаловался на устроенный его женой сюрприз: женщина подарила ему фотобуклет с ее интимными фотографиями.

Sksodj рассказал, что, рассматривая снимки с голой женой, был весьма счастлив, пока не решил спросить у супруги, сделала ли она эти фотографии самостоятельно. Получив отрицательный ответ, он уточнил, были ли фотографии сделаны женщиной, на что его жена снова сказала нет.

Автора поста разгневало, что решение жены попозировать голой перед чужим мужчиной было принято без предварительного обсуждения с ним. Он сообщил супруге, что не хочет, чтобы она позировала в соблазнительных позах перед другими. Та в ответ посоветовала ему просто радоваться фотографиям.

«Я радуюсь фотографиям, но меня огорчает то, как они были сделаны», — ответил sksodj своей жене, после чего она разозлилась на него и отправилась на пробежку.

После Sksodj засомневался в том, было ли его поведение корректно, и обратился за советом к пользователям Reddit. Некоторые порекомендовали ему меньше контролировать жену и перестать быть таким неуверенным в себе. Другие обратили его внимание на то, что, хоть снимки и были сделаны другим мужчиной, женщина позировала не для фотографа, а для мужа.

Нашлись и те, кто посчитал неправой супругу, которая не предупредила партнера, что собирается позировать без одежды перед представителем противоположного пола.

Ранее пользователь Reddit пожаловался на возлюбленную, которая отредактировала его интимную фотографию. В комментариях большинство пользователей посоветовало ему не реагировать на шутку девушки настолько остро.

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