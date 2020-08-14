Для отправляющих непрошеные интимные фото придумали «восхитительное» наказание

Пользовательница Twitter с ником @FruityNesa придумала наказание для людей, которые отправляют непрошеные интимные фотографии. Ее пост набрал больше 770 тысяч лайков и 100 тысяч репостов, кроме того, юзеры оставили тысячи комментариев, в которых восхитились описанным методом.

@FruityNesa выложила скриншот переписки с неизвестным молодым человеком, который отправил ей в личные сообщения фотографию своего пениса, несмотря на то, что она просила не делать этого. В ответ девушка написала текст, якобы автоматически сгенерированный Twitter, в котором заявила, что поступок парня нарушает закон.

I don't typically post dms but I was really proud of this one. pic.twitter.com/oDgLXeI8ho — Fruity Nessa 🍍 (@FruityNesa) August 12, 2020

«О вашем аккаунте будет доложено в полицию. Бот иногда допускает ошибки, поэтому если вы считаете, что не сделали ничего, что нарушает правила, то напишите слово "помогите". Местные власти свяжутся с вами в течение 24 часов», — говорится в сообщении. Отправивший снимок парень написал «помогите» и получил ответ от девушки: «Да пошел ты».

Смекалка @FruityNesa поразила пользователей Twitter. Кроме того, они принялись обсуждать, зачем вообще мужчины отправляют свои дикпики. Также один из юзеров предположил, что автор поста не стала бы возмущаться, если бы ей понравилось, как выглядит пенис незнакомца. За эти слова его осудили.

В июле пользователи сети обсудили самые нелепые и неприятные фразы, которые гетеросексуальные мужчины используют для флирта. В список неудачных способов привлечь женское внимание попало несколько вопросов: «Почему ты такая грустная, ведь ты такая красивая?», «Ты все еще вместе с тем парнем?» и «Как поживаешь?»