Девушки поделились худшими мужскими фразами для флирта

Пользователи сети обсудили самые нелепые и неприятные фразы, которые гетеросексуальные мужчины используют для флирта. Худшие способы привлечь внимание девушки перечислили под твитом микроблогера с ником sham.

«Пофлиртуйте так, как будто вы гетеросексуальный мужчина», — написала автор поста.

«Ты такая особенная, ты не такая, как другие девушки», — эту фразу многие девушки посчитали неудачным способом флирта. Некоторые поделились неудачными комплиментами, полученными от знакомых, например, «ты такая зрелая для своего возраста».

В список неудачных способов привлечь женское внимание попало несколько вопросов: «Почему ты такая грустная, ведь ты такая красивая?», «Ты все еще вместе с тем парнем?» и «Как поживаешь?»

Девушки также признались, что иногда без предупреждения получают интимные фотографии от незнакомых мужчин. Как правило, авторы снимков пытаются таким образом флиртовать и сопровождают фото вопросом, понравилось ли увиденное адресатам сообщения.

Ранее пользовательница Reddit попросила мужчин рассказать, как девушкам с не самой привлекательной внешностью завоевать их внимание. Автор поста призналась, что собеседники в приложениях для знакомств оценивали ее внешность от четырех до семи по десятибалльной шкале. Девушка отметила, что красивым людям намного проще завести знакомство, а ей приходится стараться только для того, чтобы получить ответ от потенциального партнера.

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