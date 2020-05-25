Названы лучшие сообщения для начала знакомства в Tinder

Автор ресурса Swipe Life, посвященного знакомствам в сети, назвала лучшие варианты сообщений для начала знакомства через приложение Tinder. По мнению Даяны Троиси (Dayna Troisi), эти тексты определенно будут лучше стандартного приветствия.

Она уверена, что для женщины написать первой сложнее, так как традиционные правила этого не советуют. Однако Троиси считает, что от подобных сомнений стоит отказаться и привела примеры сообщений от пользовательниц Tinder.

Так, ей посоветовали начинать общение с вопроса к потенциальному партнеру о том, что он выбрал бы из двух вещей. Например, между алкогольными напитками, что упростит выбор места для первого свидания. Другой вариант — необычный вопрос, вроде «какая у тебя любимая форма макарон?»

Успешной посчитали фразу сразу с предложением что-то взять на свидание, вроде «Я пошел за кофе, что взять тебе?». Пользовательница призналась, что получила подобное сообщение от парня, но теперь сама активно пользуется фразой в переписке.

Еще один рискованный вариант — сразу нестандартно пошутить. Если собеседник ответит на подобный текст, то реакция покажет не только его отношение к людям, но и какое у него чувство юмора. Одна пользовательница предложила спрашивать про любимый книжный магазин. По ее словам, это безобидная, но необычная тема, которая поможет выбрать место для первого свидания.

Также юзеры замечали, что упоминание астрологии в шутливой форме позволяло получить положительный отклик. Могут помочь и комплименты, но не стандартные, а сделанные в форме обращения за помощью по уходу за собой. Просьба совета нередко вызывает ответную реакцию, уверена автор.

Ранее автор Swipe Life назвала четыре худших варианта для знакомства через онлайн-приложение Tinder. В первую очередь людям посоветовали не спрашивать у потенциального партнера, есть ли у них аккаунт в Instagram.

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