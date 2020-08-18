Женатый мужчина сходил на свидание с геем и решил оставить семью

Пользователь Reddit с ником MxTaxus рассказал, как сходил на свидание с женатым мужчиной, который после встречи с ним решил оставить семью. По словам автора поста, это превратило несколько недель его жизни в кошмар.

MxTaxus заявил, что он гей. В один из дней ему захотелось встретиться с кем-то только ради секса, и тогда он зашел в Grindr — приложение для знакомств для гомосексуальных людей. «Я получил сообщение от 25-летнего парня, который сказал, что никогда не спал с другим мужчиной. Позднее мы встретились у меня дома и занялись сексом. Пока ничего необычного. На следующий день мы снова переспали», — вспомнил юзер.

Однако затем, по словам MxTaxus, его новый знакомый начал слать любовные письма. А третью встречу он начал со слов: «Я рассказал жене и матери о нас». Родственники выгнали мужчину из дома, из-за стресса он начал курить. «А затем он... сделал мне предложение! И показал дорогое кольцо», — поделился рассказчик. MxTaxus ответил отказом и подчеркнул, что никогда не сможет любить его. После этого между ними случился скандал, и отверженный мужчина выкинул кольцо в клумбу.

«Следующие недели были ужасными для нас обоих», — рассказал пользователь. Он несколько раз попытался все объяснить и повторял, что не любит его. Мужчина в ответ присылал сообщения с признаниями в любви или говорил, что ненавидит рассказчика. Кроме того, он пытался привлечь внимание подарками, однако у него ничего не вышло.

Кроме того, MxTaxus нашел кольцо, выброшенное вторым парнем, и попытался вернуть его, однако тот не стал его брать. «В итоге кольцо до сих пор лежит у меня», — заметил он. MxTaxus заявил, что это было самое странное свидание в его жизни.