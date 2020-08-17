Женщина выложила видео с собакой и случайно показала пенис мужа

Пользовательница Reddit с ником CrimsonErised рассказала, что выложила в соцсеть Snapchat видео своей собаки и случайно показала пенис мужа, отдыхавшего в жаркий день на диване обнаженным. В общем доступе ролик был примерно в течение часа.

По словам CrimsonErised, она не очень активно пользуется Snapchat, однако любит выкладывать туда видео со своими собаками. «Панкейк (наш шпиц) начал рыться в пледе и выглядел очень мило, так что я вытащила телефон и сняла все в сторис. Выложила, отправила копию мужу и выключила смартфон», — рассказала женщина.

Через час мужчина взял телефон, начал скроллить и заметил, что на видео, которое опубликовала его жена, на заднем плане лежит он сам, причем пенис его отчетливо видно. «Ты выложила мой член в Snapchat!» — закричал он. По словам супруги, она сначала не поняла, о чем речь, однако затем очень сильно смеялась.

«Открыла телефон и убедилась: в углу можно увидеть моего мужа с пенисом наружу, просто отдыхающего, фильтры на видео были наложены, все такое. Мы удалили этот пост, затем он записал ролик, на котором объяснил, что произошло. Также он выразил надежду на то, что всем понравилось шоу», — поделилась рассказчица. Она заметила, что ее супруг также посчитал эту ситуацию смешной, никто из них не злился.