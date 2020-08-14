Трансгендер решил усыновить ребенка и разругался с семьей

Мужчина-трансгендер поругался со своими родителями после того, как объявил им о своем желании усыновить ребенка. В своей истории, опубликованной на Reddit, он признался, что свидетели скандала обвинили его в неподобающем поведении, и попросил оценить, правильно ли он вел себя во время разговора с семьей.

30-летний автор поста признался, что не может иметь своих детей: он является трансгендером, асексуалом, а также не имеет партнера. Мужчина решил усыновить ребенка и сообщил об этом родителям во время семейного ужина.

Мать раскритиковала идею своего сына. «Ты хочешь растить детей, которых родили наркоманы? В любом случае, никто не позволит одинокому мужчине усыновить ребенка», — сказала женщина и добавила, что мужчины не могут воспитывать детей одни.

Пользователь Reddit ответил, что дети наркоманов заслуживают любви, как и другие дети, а затем ввязался в ссору с родителями. На следующий день другие родственники, ставшие невольными свидетелями произошедшего, сказали, что он зашел слишком далеко и вел себя очень грубо.

Однако в комментариях автор поста нашел поддержку. «Мое уважение за то, что решил усыновить ребенка. Очень мало людей решаются на это. Дети должны чувствовать любовь вне зависимости от того, какие обстоятельства привели их в этот мир», — написал DirtyDath. «Если усыновишь ребенка, защити его от своих родителей! Они могут не принять его как своего внука и сделать ему больно», — порекомендовал usernameawesome1.

Ранее 28-летний мужчина поделился на Reddit историей о том, что запретил своей матери приходить на его свадьбу. Такое решение он принял после того, как женщина узнала, что его невеста является трансгендером, и довела ее до слез во время телефонного звонка.