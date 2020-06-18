Мужчина случайно распознал в муже дочери трансгендера и поругался со всеми

Мужчина во время спора о воспитании внучки случайно узнал, что муж его дочери является трансгендером. После этого он затеял ссору, поругался с ними и настроил против них часть семьи. Его дочь в ответ на это обматерила отца. Она рассказала на Reddit о случившемся под ником Corey-Blue и попросила оценить, правильно ли она поступила.

23-летняя девушка рассказала, что ссора произошла, когда они общались с отцом по видеосвязи. Он спросил у трехлетней внучки, хотела бы она выйти замуж за принца или за короля. На это девочка ответила, что хотела бы вступить в брак с Мулан (героиня мультфильма студии Walt Disney Pictures) или с Кеном. Мужчина был обескуражен ответом ребенка и позже спросил у дочери и ее мужа, почему они не вмешались в разговор. Автор поста сказала, что ее трехлетняя дочь может вступать в брак с тем, с кем она захочет. Ее муж согласился с такой позицией и впервые сказал отцу жены, что является трансгендером. Узнав об этом, мужчина начал оскорблять собеседников. В итоге дочь обматерила его и завершила звонок.

Большинство членов семьи автора поста встали на сторону ее отца. Старший брат заблокировал ее, а некоторые родственники начали писать, что у нее проблемы с головой. В комментариях на Reddit многие поддержали девушку. Professor Emeritass посоветовал ей заблокировать членов семьи, которые пишут неприятные вещи. «Гомофобы заслуживают такого отношения! А другие родственники, которые его защищают, ничуть не лучше», — добавил justlurkingnjudging.

Ранее 37-мужчина обратился к пользователям Reddit за советом на деликатную тему: подруга его 19-летней дочери начала присылать ему свои интимные фото и оказывать знаки внимания. В ответ на это мужчина рассказал о случившемся дочери и заблокировал девушку.

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