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Девушка рассталась с возлюбленной-блогершей и засудила ее клевету

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Фото: Depositphotos

Пользовательница Reddit с ником AberStafsha рассказала о том, как рассталась со своей возлюбленной-блогершей, а затем решила обратиться в суд, потому что та оклеветала ее на своем YouTube-канале.

По словам AberStafsha, она была в отношениях с девушкой около года и ее устраивало все, кроме того, что блог для партнерши был для важнее всего. Через несколько месяцев после расставания несколько друзей посоветовали ей посмотреть видео на канале ее бывшей девушки. Оказалось, что бывшая возлюбленная рассказчицы записала ролик, в котором обвинила ее в эмоциональном насилии. После этого AberStafsha начала получать от незнакомцев сообщения, в которых ее называли ужасным человеком и желали ей смерти.

Тогда девушка решила обратиться в суд. Она знала, что ее экс-партнерша не сможет оплатить судебные издержки, однако ни это, ни просьбы друзей прекратить не остановили ее. Суд встал на сторону автора поста. После этого популярность канала ее бывшей девушки стала падать, и в итоге она обвинила AberStafsha в том, что та разрушила ее жизнь. Многие друзья также сказали, что она зашла слишком далеко, однако в комментариях на Reddit многие поддержали рассказчицу.

«У действий есть последствия. Ее видео могли разрушить твою жизнь, об этом, видимо, никто не подумал?» — написал Nozxx. Пользователь с ником littlegremlinsparky также признал, что автор на 100 процентов права, а ее бывшая возлюбленная занималась клеветой. Многие также отметили, что блогерша не имела права публично обсуждать их отношения и выставлять ее виноватой во всем.

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