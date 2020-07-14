Подруги показали фото до и после «превращения» в мужчин

Пользовательница соцсети Twitter с ником dfinedm опубликовала фотографии с подругой, сделанные с разницей в три года. За это время произошло «превращение»: они не только стали мускулистыми, но и сделали операцию по смене пола. Публикация набрала более 430 тысяч лайков и множество восторженных отзывов.

Девушка разместила два снимка — до и после операции. Большинство пользователей сначала заметили, что у них появилось куда больше мыщц благодаря регулярным тренировкам. «Как все изменилось за три года. Но мы все те же братаны», — указала юзерша.

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Далеко не все сразу догадались о том, что девушки сменили пол, о чем написали в комментариях. Многих покорило то, как сильно подруги изменились, и что теперь они выглядят как мужчины. При этом dfinedm подшутил над своим переходом: опубликовал снимок, на котором они вместе с другом держат по два воздушных шарика в районе груди.

В мае пользовательница Reddit описала «идеальные» отношения с парнем, которые испортила одна деталь: через полгода после их начала девушка распознала в своем молодом человеке трансгендера.

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