Мать стала отцом и улучшила отношения с сыновьями

Житель американского штата Теннесси заявил, что его отношения с сыновьями улучшились после того, как он сменил пол. Об этом сообщает издание Daily Star.

32-летний Адам Уокер (Adam Walker) родился женщиной и сменил пол в 2017 году. Уокер рос в религиозной семье, его с детства учили тому, что гомосексуальность — это грех. Он стеснялся своего желания быть мужчиной, но чувствовал себя некомфортно в образе женщины.

«Несмотря на то, что ранее у меня были отношения с мужчинами, они никогда не привлекали меня. Тогда я начал чувствовать, что со мной что-то не так», — рассказал он. У него был брак, в котором родился сын Джеймс. Затем Уокер забеременел вне брака. В конце концов, он решил совершить каминг-аут.

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«Я заявил, что я лесбиянка, даже несмотря на то, что у меня не было отношений с женщинами», — сказал Уокер. Позже у него были скоротечные отношения с женщиной, которая подтолкнула его к тому, чтобы стать мужчиной. Тогда Уокер говорил, что не пойдет на это из-за своих сыновей.

«Она спросила, каким было бы мое имя, и я просто сказал: «Адам», — отметил Уокер. Через несколько месяцев он начал принимать тестостерон. После каминг-аута Уокер потерял нескольких друзей и членов семьи, но теперь чувствует себя счастливее. «Моя семья отвергла меня, но не я выбирал эту жизнь», — пояснил он.

В 2016 году Уокер начал носить мужскую одежду, а в 2017 — стал мужчиной-трансгендером. Его десятилетнему сыну Джеймсу сначала было трудно понять это, так как он помнит Адама, когда тот был мамой. Пятилетнему Линкольну было проще привыкнуть к этому, поскольку его сознательный возраст наступил же после того, как Адам прошел трансформацию. Через два года оба ребенка начали называть Уокера папой.

«Я ненавидел, когда они называли меня “Мама”. Это было так странно, потому что люди начинали смотреть.Я гораздо счастливее сейчас, и в силу этого улучшились мои отношения с мальчиками», — рассказал Уокер. Он хочет растить своих сыновей правильно, чтобы они научились принимать других людей. «Теперь я лучшая ролевая модель для своих детей, когда я, наконец, могу быть собой», — подчеркнул он.