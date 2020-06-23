Трансгендер забеременел вторым ребенком назло интернет-травле

Трансгендер из американского города Нью-Йорк забеременел вторым ребенком, несмотря на то, что подвергся интернет-травле после того, как рассказал о первой беременности. Об этом сообщает издание The Mirror.

Ныне 33-летний Кайден Коулман (Kayden Coleman) начал трансгендерный переход в 2009 году. Впервые он забеременел в 2013 году. Предположительно, это произошло, когда он в 2013 году сделал шестинедельный перерыв в приеме мужских гормонов перед подготовкой к мастэктомии — операции по удалению молочных желез. Тогда американец узнал о грядущем прибавлении лишь на 21-й неделе беременности.

В комментариях к публикациям о его беременности Коулмана называли «монстром» и желали, чтобы его дочь забрала опека. Мужчина сильно переживал из-за оскорблений интернет-троллей, что усугубляло течение его послеродовой депрессии.

Несмотря на все это, в 2019 году он решился завести второго ребенка. Коулман наслаждается беременностью и утверждает, что «его борода стала более густой». Однако его несколько расстраивает, что окружающие считают, что у него пивной живот, а также не уступают ему место в транспорте и не придерживают дверь. Американец думает, что его дискриминируют врачи, он утверждает, что ему несколько раз предложили сделать аборт. Ребенок должен появиться на свет в августе.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина-трансгендер родил, забеременев от биологического материала женщины-трансгендера. Роды у британца принял доктор-трансгендер.

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