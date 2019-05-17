Трансгендер родил мертвого ребенка из-за ошибки врачей

В США 32-летний трансгендер обратился в больницу с жалобами на боль в животе и родил мертвого ребенка. Как сообщает портал USA Today со ссылкой на медицинское издание New England Journal of Medicine, причиной гибели плода могло стать халатное отношение к пациенту врачей и медсестер.

Американец, рожденный женщиной, однако идентифицирующий себя как мужчина, обратился в медицинское учреждение с жалобами на высокое давление и боли в животе. Медсестра уделила пациенту недостаточно внимания, решив, что его проблемы связаны с ожирением и тем, что он перестал принимать таблетки для снижения давления.

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Пациент сообщил медсестре о том, что он трансгендер. По его словам, он несколько лет принимал тестостерон, из-за чего у него на время прекратились овуляции и менструации. Однако после лишения страховки он перестал принимать гормоны и лекарства от повышенного давления. Американец сделал тест на беременность, он оказался положительным. Медсестра велела сделать ему еще один тест и сочла его состояние стабильным.

Через несколько часов появились результаты второго теста, они снова оказались положительными. Мужчине сделали УЗИ, по результатам которого не было понятно, бьется ли сердце у плода. Пациента направили на экстренное кесарево сечение. Когда ребенка извлекли, он оказался мертвым.

Случай привлек внимание врачей и специалистов по медицинской этике по всей стране. Они предположили, что оперативная помощь могла бы спасти ребенка, и обвинили в случившемся гендерные стереотипы. «Если бы подобные симптомы были у женщины, у нее бы наверняка заподозрили беременность и провели более тщательное обследование», — написала специалист по гормональной терапии Тамара Векслер (Tamara Wexler).

Ученые отметили, что для трансгендеров требуется уточнить медицинскую классификацию. «Его верно определили как мужчину. Но это лишило его необходимой медицинской помощи», — отметила доктор Дафна Струмза (Daphna Stroumsa).

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