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Домработница обогатилась за счет россиянина и отправилась под суд

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В Санкт-Петербурге перед судом предстанет 36-летняя уроженка одного из среднеазиатских государств, которая, будучи домработницей, украла у своего работодателя сотни тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте городского управления МВД.

Как выяснили следователи, преступление было совершено в конце декабря 2019-го, но хищение сбережений пострадавший обнаружил не сразу. Деньги — несколько пачек на общую сумму 1,5 миллиона рублей — хранились в комоде, и обвиняемая специально забрала не все: она взяла из каждой пачки по небольшому количеству купюр, чтобы пропажа не бросалась в глаза. Таким образом женщина обогатилась за счет работодателя на 280 тысяч рублей.

Владелец четырехкомнатной квартиры, где убиралась приезжая, заплатил ей за работу 3 тысячи рублей. Спустя несколько дней россиянин понял, что у него похитили деньги, и попытался самостоятельно связаться с домработницей, но на его звонки она не отвечала. Мужчина обратился в полицию.

Полицейские оперативно задержали гражданку и изобличили ее в содеянном. Материалы уголовного дела отправлены в суд, женщине грозит до десяти лет тюрьмы по статье 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»).

В октябре 2019-го москвич обвинил свою домработницу в аналогичном преступлении. Он утверждал, что женщина украла у него 5,2 миллиона рублей.

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