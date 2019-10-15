Москвич нанял домработницу и лишился пяти миллионов рублей

Сотрудники столичной полиции проводят проверку по факту исчезновения из квартиры в центре города крупной денежной суммы, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

С заявлением в полицию обратился мужчина 1977 года рождения, проживающий на улице Большая Переяславская. Он утверждает, что домработница украла у него 5,2 миллиона рублей. Эта сумма хранилась в квартире, где она делала уборку. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

В январе 2018-го сообщалось об аналогичном преступлении, совершенном домработницей в Хамовниках: в период с 2010-го по 2016 годы она, предположительно, похитила у хозяйки квартиры, в которой наводила порядок, около 236 тысяч долларов.

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