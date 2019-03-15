Поедающий грязные подгузники Джордж Клуни ужаснул домработницу

Голливудский актер Джордж Клуни поведал, как разыграл домработницу, притворившись, что поедает грязные подгузники. Об этом сообщает Daily Mail в пятницу, 16 марта.

По словам 57-летнего артиста, это произошло, когда он был занят на съемках в Италии. Вместе с ним там находилась его супруга Амаль, а также их дети-двойняшки — сын Александр и дочь Элла.

Клуни рассказал, что он взял чистый подгузник, измазал его шоколадной пастой «Нутелла» и выкинул в мусорное ведро. Когда пришла горничная, он достал подгузник обратно, начал облизывать его и тереться об него лицом. Увидев это, домработница закричала и убежала из комнаты. «Я сказал ей, что Амаль хочет знать, пописал ли Александр или покакал», — пояснил актер.

Отвечая на вопрос о своем отцовстве, Клуни признался, что до встречи с женой не представлял себя в роли родителя. «А теперь внезапно у нас есть эти два тупицы, которые заставляют меня смеяться каждый день», — отметил он. Артист также подчеркнул, что его дети совсем не плачут. «Я плачу больше, чем они. Я плачу четыре раза в день, потому что я так устал», — рассказал он.

В июле 2018 года Джорджа Клуни признали самым высокооплачиваемым в мире актером. За год он заработал 239 миллионов долларов.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!