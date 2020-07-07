Россиянка забыла закрыть за собой дверь и лишилась денег

Женщина из города Йошкар-Ола оставила свою сумку в прихожей и забыла закрыть дверь. Ситуацией воспользовался вор, который тихо зашел в квартиру, схватил сумку и убежал, сообщает ГТРК «Марий Эл».
Потерпевшая зашла в гости к матери, проживающей на улице Йывана Кырли. 57-летняя женщина не заперла входную дверь, а свои вещи оставила в прихожей. Через несколько минут россиянка вернулась в коридор и увидела незнакомого мужчину, который схватил ее сумку и убежал. Так женщина лишилась денег, документов и телефона.
Она заблокировала свои банковские карты и обратилась в полицию, где рассказала, как выглядели злоумышленник и его подельник. Он находился рядом во время преступления.
На данный момент мужчину разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Если вину докажут, вору может грозить до семи лет лишения свободы.