Россиянка забыла закрыть за собой дверь и лишилась денег

Женщина из города Йошкар-Ола оставила свою сумку в прихожей и забыла закрыть дверь. Ситуацией воспользовался вор, который тихо зашел в квартиру, схватил сумку и убежал, сообщает ГТРК «Марий Эл».

Потерпевшая зашла в гости к матери, проживающей на улице Йывана Кырли. 57-летняя женщина не заперла входную дверь, а свои вещи оставила в прихожей. Через несколько минут россиянка вернулась в коридор и увидела незнакомого мужчину, который схватил ее сумку и убежал. Так женщина лишилась денег, документов и телефона.

Она заблокировала свои банковские карты и обратилась в полицию, где рассказала, как выглядели злоумышленник и его подельник. Он находился рядом во время преступления.

На данный момент мужчину разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Если вину докажут, вору может грозить до семи лет лишения свободы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru