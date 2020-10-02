Россиянка две недели провела на остановке общественного транспорта и выжила

В башкирском селе Иглино 72-летняя пенсионерка две недели провела на остановке общественного транспорта. Женщина лишилась дома после пожара. Ее нашли и спасли волонтеры отряда «Дорогие мои старики», сообщает Bash.News.

Пенсионерка рассказала добровольцам, что у нее было два сына, которые трагическим образом погибли. С 2015 года россиянка жила с супругой одного из погибших сыновей, но вскоре женщина вновь вышла замуж и выгнала бывшую свекровь. Бабушка купила небольшой дом, где долгое время жила одна. Потом здание сгорело, и она была вынуждена поселиться с другой пенсионеркой: жилплощадь ей предоставляли в обмен на уход. Когда подопечная скончалась, ее родственники выгнали россиянку на улицу.

В течение двух недель пенсионерка выживала на остановке. Затем на нее обратили внимание волонтеры. Они сняли для женщины жилье, в настоящее время идет сбор документов для размещения бабушки в интернате.

В июне сообщалось о россиянке, которая семь лет прожила в аэропорту. Женщина спала на креслах, мылась в общественном туалете. 69-летнюю россиянку неоднократно пытались забрать сотрудники социальных служб, но она их помощь отвергала.

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