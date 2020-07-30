Маникюрщица определила рак легких по форме ногтей пенсионерки и спасла ей жизнь

Пенсионерка сходила в салон красоты и выяснила, что больна раком легких. Об этом сообщает Daily Mail.

73-летняя Джоан Мартиндэйл (Joan Martindale) из английского графства Стаффордшир заметила, что ногти на ее руках и ногах постепенно становятся широкими, выпуклыми и волнистыми. В интернете она нашла информацию о том, что все перечисленное является симптомами заболевания сердца или легких, однако не придала этому значения.

Маникюрщица Мартиндэйл обратила внимание на странную форму ее ногтей и порекомендовала как можно быстрее обратиться к медикам. На приеме в больнице выяснилось, что женщина в действительности заболела раком легких. В результате ей пришлось перенести пятичасовую операцию по удалению опухоли.

«Поход в салон спас мою жизнь. Невероятно, как она [мастер] вычислила рак, едва взглянув на мои ногти», — прокомментировала британка. Мартиндэйл также рассказала, что обследовалась в клинике полгода назад, и тогда врачи не обнаружили онкологию в ее организме.

В настоящий момент пенсионерка проходит курс химиотерапии, чтобы предотвратить образование новых раковых клеток.

В апреле жительница Австралии пришла в больницу с прыщом на лбу и случайно узнала о наличии у себя рака кожи. 29-летняя Марлен Миллотт заметила небольшое красное пятно над бровью, однако не придала проблеме большого значения. На приеме у врача выяснилось, что высыпание на коже Миллотт — один из видов рака.