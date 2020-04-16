Девушка обратилась к врачу с прыщом на лбу и случайно узнала о раке кожи

Австралийка пришла на прием к врачу с прыщом на лбу и случайно узнала о наличии у себя рака кожи. Ее рассказ приводит Daily Mail.

29-летняя Марлен Миллотт (Marlene Millott) заметила небольшое красное пятно над бровью несколько месяцев назад, однако не придала проблеме большого значения. Вместо того чтобы обратиться к специалисту, все это время девушка маскировала прыщ тональным кремом.

По словам Миллотт, у нескольких членов ее семьи был рак, поэтому она давно собиралась пройти обследование, однако никак не находила на это времени.

Однажды австралийка увидела рекламу клиники в социальной сети и заинтересовалась ею. Через некоторое время она решилась показаться врачу.

На приеме выяснилось, что высыпание на коже Миллотт — один из видов рака кожи. «Я зашла в кабинет врача, и первым, что она у меня спросила, было: "Что это за точка над бровью?"» — вспоминает героиня материала.

В процессе лечения Миллотт пришлось пройти ряд операций по удалению пораженных слоев кожи. В настоящий момент она призывает читателей регулярно проходить обследования, так как случайный визит к врачу может обернуться спасением жизни.

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