Российская пенсионерка решила обойти лужу и заблудилась в лесу

В Богородском округе Московской области 84-летняя пенсионерка пошла в лес на прогулку и заблудилась, пытаясь обойти лужу. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

По словам сотрудника Московской областной противопожарно-спасательной службы, с женщиной связались по телефону. «Прибыв на место, мы нашли тропу, по которой женщина отправилась на прогулку, и приступили к прочесыванию лесного массива», — рассказал собеседник издания.

Уточняется, что медицинская помощь пенсионерке не понадобилась.

Ранее в Чувашии полицейские и волонтеры спасли 62-летнюю пенсионерку, которая заблудилась в лесу и провела там четыре дня. Полицейским в поисках помогали охотоведы, местные жители и представители администрации. Женщину нашли в лесном массиве в полутора километрах от поселка, она провела там несколько дней без еды и воды. Пенсионерку заметили благодаря красному платку, в котором она ушла из дома.

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