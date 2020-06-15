Россиянка семь лет прожила в аэропорту

Родившаяся в городе Тулуне россиянка Людмила Лисицына на протяжении семи лет проживает в терминале иркутского аэропорта. О необычной обитательнице авиаузла рассказал Telegram-канал Mash.

Женщина в свое время работала по вахтовому методу и жила вместе с родственником в квартире. Затем — около 19 лет назад — он ее выгнал. Лисицыной пришлось поселиться в аэропорту. Она спит на определенных креслах, моется в общественном туалете. 69-летнюю россиянку неоднократно пытались забрать сотрудники социальных служб, но она их помощь отвергала.

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Сотрудники аэропорта россиянку не прогоняют, но надеются, что женщине все же помогут родные. Сама она рассказала Mash, что у нее есть квартира, которую, судя по словам пенсионерки, незаконным образом отобрали.

Ситуация, в которой оказалась россиянка, напоминает сюжет популярного голливудского фильма «Терминал». Главный герой трагикомедии — приезжий из Восточной Европы (роль играет Том Хэнкс) — прилетает в Нью-Йорк и по стечению обстоятельств застревает в местном аэропорту. Он вынужден выживать в транзитной зоне. В основе сюжета — реальная история, произошедшая в 1980-х году с иранским беженцем, которому пришлось прожить 18 лет в парижском аэропорту, поскольку его документы были украдены.

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