В российском регионе поймали банду черных риелторов

В Башкирии поймали банду черных риелторов — четыре мошенницы в 2018-2019 годах присвоили себе шесть чужих квартир на общую сумму более 16,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета (СК) по региону.

Злоумышленницы, которым было от 33 до 59 лет, действовали в Уфе. Они искали недвижимость, собственники которой вели асоциальный образ жизни, не имели родственников или подолгу находились в местах лишения свободы. Также мошенницы интересовались тем жильем, хозяева которого умерли, а наследников у них не осталось. Россиянки подделывали паспорта и прочие документы таких людей, переоформляли их квартиры на себя, а затем продавали жилплощадь третьим лицам.

Всех членов банды задержали и возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного организованной группой. Как выяснилось, в отношении всех четырех женщин уже были возбуждены уголовные дела за аналогичные преступления.

Ранее стало известно о супругах-черных риелторах из Нижнего Новгорода. Они споили хозяина квартиры и, воспользовавшись состоянием мужчины, продали жилье за 1,65 миллиона рублей. Взамен, чтобы преступление не раскрыли, пара купила обманутому россиянину частный дом в деревне за 200 тысяч рублей.

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