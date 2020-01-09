Черные риелторы споили россиянина и продали его квартиру

В Нижнем Новгороде супружеская пара черных риелторов споила россиянина и продала его квартиру за 1,65 миллиона рублей, а взамен, чтобы преступление не раскрыли, купила обманутому мужчине частный дом в деревне Саитовке за 200 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры по региону.

Хозяина квартиры, склонного к употреблению алкоголя, мошенники подселили к людям, которые злоупотребляли спиртными напитками и вели асоциальный образ жизни. Сожители систематически спаивали потерпевшего, подмешивая ему таблетки в алкоголь. Тогда супруги и продали квартиру мужчины, подделав его подпись.

Позднее пару задержала полиция. Мужа приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии особого режима, жену — к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Проданную преступниками квартиру вернули пострадавшему.

Ранее стало известно об участковом в Приморском крае, который решил обманом завладеть квартирой 50-летней россиянки. Для этого он вошел к ней в доверие, регулярно приносил алкоголь, а после продажи недвижимости, опасаясь, что его раскроют, убил женщину.

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