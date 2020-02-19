Российская пенсионерка обморозила руки в собственном доме

В поселке Лесной города Шелехов Иркутской области местная пенсионерка обморозила руки в собственном доме, так как там не работало отопление. Об этом рассказал мэр города Сергей Липин на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, пожилую женщину не видели несколько дней перед тем, как ей на помощь пришла работница почты Анна Томшина. Она насторожилась, когда жительница Лесного не явилась за пенсией, и решила навестить пожилую женщину. Дверь никто не открыл, и Томшина вызвала полицию.

«К сожалению, бабушку обнаружили в доме с обморожением рук. Оказалось, что дома у нее отсутствует печное отопление, а электрообогреватель вышел из строя», — рассказал мэр города.

Пенсионерку поместили в больницу. С органами социальной защиты проводится работа, уточнил Липин.

Ранее в Чувашии полицейские и волонтеры спасли 62-летнюю пенсионерку, которая заблудилась в лесу и провела там четыре дня. Женщину нашли в лесном массиве в полутора километрах от поселка, она провела там несколько дней без еды и воды. Пенсионерку заметили благодаря красному платку, в котором она ушла из дома.

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