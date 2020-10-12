Российская пенсионерка варила суп и устроила взрыв

Российская пенсионерка из села Кизиловое (Республика Крым) варила суп и устроила взрыв газа. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в двухэтажном доме. 81-летняя женщина начала готовить суп, однако уснула и забыла выключить плиту. Проснувшись, россиянка поднесла зажженную спичку к конфорке, в результате чего произошел взрыв.

Пенсионерку доставили в больницу в тяжелом состоянии. У женщины закрытые переломы бедер, переломы голени, ожоги лица и рук, а также сотрясение мозга.

Ранее москвич позвонил в дежурную часть отдела полиции по Ярославскому району и сообщил, что у него в квартире пригорел суп. Выяснилось, что никакого возгорания не было, а пенсионер в помощи медиков не нуждается.

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