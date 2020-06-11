Россиянин взял мать в заложники и пригрозил взорвать многоквартирный дом

В Екатеринбурге 25-летний местный житель перерезал газовый шланг в квартире, избил и удерживал находившуюся рядом мать и заявил, что взорвет девятиэтажный дом. Об этом сообщает URA.RU.

Под угрозой взрыва оказалось многоквартирное здание на улице Чкалова. Житель одной из квартир по невыясненной причине нанес телесные повреждения своей матери, а затем захотел взорвать многоэтажку. Спустя некоторое время молодой человек покинул жилое помещение и вышел из подъезда с цветами в руках.

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Сотрудникам полиции удалось задержать и доставить россиянина в дежурную часть. Впоследствии его пришлось передать медикам скорой помощи — мужчина вел себя неадекватно. В настоящее время он находится в медицинском учреждении. Мать, которую дебошир взял в заложники, также доставлена в больницу.

Месяц назад аналогичный случай произошел в Санкт-Петербурге: заскучавший в самоизоляции местный житель пригрозил взорвать дом. Дебошир начал пилить газовую трубу, но на место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Всех проживающих в доме пришлось эвакуировать. Россиянина забрала специальная бригада скорой помощи, никто из его соседей не пострадал.

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