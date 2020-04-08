В жилом доме в Нижегородской области произошел взрыв

Бытовой газ взорвался в жилом доме под Нижним Новгородом. Об этом сообщили в региональном МЧС.
ЧП произошло в селе Филинское Вачского района области. Взрыв прогремел на первом этаже двухэтажного двухподъездного дома.
Произошло частичное обрушение конструкций, под завалами может находиться как минимум один человек. Из здания спасены пять человек, в том числе один ребенок.
Источник агентства ТАСС рассказал, что по предварительной информаци, причиной взрыва могло стать нарушение эксплуатации газового баллона.
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