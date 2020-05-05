Россиянин ограбил нескольких жителей и пригрозил взорвать дом на Украине

Украинские полицейские задержали в Киевской области гражданина России, которые ограбил нескольких местных жителей и пригрозил взорвать многоэтажный дом. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины.

По информации ведомства, россиянин силой отобрал мобильные телефоны у трех местных жителей, одной из жертв он угрожал ножом. После чего мужчина заперся в собственной квартире и из окна начал выкрикивать угрозы взорвать многоэтажку. С прибывшими на место полицейскими он отказался вести диалог, в связи с чем его квартиру взяли штурмом.

В ходе обыска в его квартире сотрудники правоохранительных органов нашли похищенные телефоны, взрывных устройств при этом не обнаружено. Заведены уголовные дела, о задержании полицейские сообщили в посольство России на Украине и МИД страны.

30 апреля в Харькове украинские полицейские задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. Силовики обнаружили женщину в неадекватном состоянии. В полицию обратился 40-летний житель села Подворки. Он проживал в доме с 38-летней сестрой и 11-летней племянницей. Именно он и обнаружил обезглавленное тело девочки.

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