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Мать съела сердце девушки сына ради богатства

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В Нигерии женщина съела сердце и груди девушки своего сына в ходе ритуала, призванного принести ей богатство. Об этом сообщает Daily Star.

Как отмечается, родители 22-летней девушки Фавур Далей-Оладеле (Favour Daley-Oladele), которая училась на факультете социологии в университете Лагоса, заявили о ее исчезновении в начале декабря прошлого года. Полиции удалось установить, что молодой человек, с которым встречалась студентка, 23-летний Оволаби Адееко (Owolabi Adeeko), заманил ее в гостиницу, где накачал наркотиками, а затем отвез в одну из местных церквей, которой руководил самопровозглашенный пастор Сегун Филип (Segun Philip).

По данным правоохранителей, там Адееко разбил девушке голову пестиком, после чего пастор перерезал ей горло, отрезал ее грудь и извлек внутренние органы, в том числе сердце. Затем Филип приготовил из органов убитой ритуальное блюдо, поедание которого должно было принести Адееко и его матери, Боле, богатство.

При этом сама Бола утверждает, что ничего не знала об убийстве девушки, а сын убедил ее в том, что блюдо приготовлено из мяса и органов козы.

Как сообщает издание, в настоящее время и мать, и сын арестованы.

В сентябре 2019 года сообщалось, что бывший каннибал стал поваром в британской психиатрической клинике. Отмечалось, что ему разрешили готовить для пациентов курицу карри, пиццу и бисквиты.

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