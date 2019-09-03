Каннибала назначили поваром в психбольнице для серийных убийц

Бывший каннибал стал поваром в британской психиатрической клинике. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

46-летний Грэм Фишер (Graham Fisher) отбывает наказание в клинике Бродмур — одной из самых охраняемых психбольниц Великобритании, куда попадают серийные убийцы, террористы и другие преступники, которых признали невменяемыми. Недавно ему разрешили готовить для пациентов курицу карри, пиццу и бисквиты.

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«Люблю готовить, — утверждает Фишер в письме знакомому. — Я пек бисквиты со вкусом баноффи (английский пирог с бананами, сливками, карамелью и вареной сгущенкой — прим. «Ленты.ру»), имбирные и лимонные бисквиты. Еще мне нравится делать курицу карри. Простой рецепт, который предпочитаю лично я, — это тост с сыром, помидором и луком, приготовленный в духовке».

В январе 1998 года Фишер задушил 40-летнюю соседку и съел ее руку. В том же месяце он убил 75-летнюю женщину, которая жила неподалеку, а также изнасиловал и убил студентку из Чехии. Еще одно убийство преступник совершил в 1991 году, когда ему было 18 лет. Фишер сознался в содеянном в 2008 году, когда отбывал пятилетнее заключение за нападение на студентов из Испании. В 2010 году его приговорили к лишению свободы на срок не менее 21 года.

В Бродмуре Фишер растолстел до 134 килограммов. Чтобы остановить набор веса, понадобилось бандажирование желудка. Операция обошлась в 15 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей).

В 2015 году сообщалось, что в США бывший полицейский, который планировал убить и съесть бывшую жену, отбыл тюремный срок, вышел на свободу и зарегистрировался на сайте знакомств. Согласно анкете, в его интересы входило «приготовление пищи».

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