На свадьбе тайно устроят пир с мертвечиной

В Великобритании неизвестные жених и невеста готовят свадьбу, на которой гостей тайно накормят мясом животных, погибших в ДТП. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

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Анонимная пара утверждает, что им удалось запасти около 20 килограммов мяса диких животных, которые попали под автомобили. Его должно хватить для того, чтобы устроить банкет и накормить 30 человек.

О необычных свадебных планах стало известно из объявления на сервисе Bark.com. Его авторы объясняют, что таким образом они рассчитывают уменьшить отрицательное влияние торжества на окружающую среду. По их словам, они уже три года питаются мясом мертвых животных, найденных на обочинах дорог.

Для реализации плана им нужен опытный повар, который умеет готовить дичь и знает, как объединить в одном блюде мясо белок, фазанов, кроликов, куропаток и оленей. Это нужно приготовить таким образом, чтобы гости не догадались, что именно они едят. Пара обещает заплатить такому специалисту пять тысяч фунтов стерлингов (385 тысяч рублей).

В 2016 году сообщалось, что британский пенсионер Артур Бойт, всю жизнь питающийся животными, которых сбили автомобили, решил съесть выбросившегося на берег кашалота. За свою жизнь он съел несколько оленей, найденных мертвыми у шоссе, пробовал горностаев, выдр и ежей. Самым странным блюдом ему показался мертвый дикобраз из Канады.

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