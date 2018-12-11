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Прозванный «серийным убийцей» британец накормит семью собранной за год падалью

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Житель британского города Торки, графство Девон, планирует на Рождество приготовить для друзей и близких обед из падали, которую собирал весь год. Об этом сообщает издание Metro.

41-летний Джим Александр (Jim Alexander) накопил около 50 туш оленей, фазанов, кроликов и барсуков, которые попали под машины. Кроме мяса, гостям придется попробовать его грибы, а в качестве приправ он планирует использовать травы, собранные в окрестных лесах. «Я хожу в магазин только за вещами, которые не могу найти на улице, вроде зубной пасты или геля для душа», — поясняет мужчина.

Он утверждает, что научился добывать себе еду, когда рос в чехословацкой деревне. «Мне было пять лет, когда я убил первого кролика, — вспоминает Александр. — Такими вещами мы занимались. Это у меня в крови». Теперь он прекрасно разбирается в сортах мяса, о которых многие даже не слышали. Барсучатина, по его словам, очень напоминает свинину, а лисятина обладает уникальным вкусом, причем не особенно приятным.

По словам девушки Александра, из-за странного хобби родственники прозвали его «серийным убийцей». «Знаю, что многие считают это необычным, но в действительности все очень логично, — объясняет Александр. — Я занимаюсь этим, потому что не выношу, когда животные гибнут впустую. Если я отнесу их домой и съем, то в какой-то степени сделаю их смерть не совсем напрасной».

Мужчина утверждает, что его действия неоднократно привлекали внимание полиции. «Несколько раз было, что рядом останавливалась полицейская машина, пока я грузил тушу в свой фургон, — говорит он. — Они всегда смотрят на меня немного странно, когда я объясняю свои намерения. Но потом понимают, что я не делаю ничего предосудительного, и тогда все в порядке. Один даже помог мне поднять животное».

В 2016 году сообщалось, что британский пенсионер Артур Бойт, всю жизнь питающийся животными, которых сбили автомобили, решил съесть выбросившегося на берег кашалота. За свою жизнь он съел множество оленей, найденных мертвыми у шоссе, пробовал горностаев, выдр и ежей. Самым странным кушаньем ему показался мертвый дикобраз из Канады.

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