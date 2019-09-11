Женщина влюбилась в убийцу по переписке и собралась за него замуж

41-летняя Трейси Боттомли (Tracey Bottomley) из английского города Шипли, Западный Йоркшир, влюбилась в 53-летнего осужденного за двойное убийство по имени Эрнест Отто Смит (Ernest Otto Smith) и собралась за него замуж. Как сообщает интернет-издание Unilad, женщина вела переписку с заключенным с 2018 года.

«Эрнест не пугает меня — меня не так-то легко напугать. Да, он серийный убийца, осужденный за несколько преступлений, но я понимаю, чем рискую, и все равно люблю его. Быть убитой — не лучший способ уйти из жизни, но так или иначе все мы когда-нибудь умрем. Меня не пугает возможность стать его жертвой», — заявила она.

Боттомли начала писать осужденному после того, как увидела рекламу на странице тюрьмы в Facebook. В программу переписки она вступила из любопытства, так как к тому моменту уже три года была одинока. Британка заявляет, что ее привлек «честный рассказ о его прошлом». Смит детально описал ей свои преступления.

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По ее словам, их роднят душевные травмы от грубого обращения со стороны окружающих. Ее будущий жених в детстве подвергался насилию, что стало причиной его депрессии и увлечения наркотиками. За плечами у Боттомли несчастливые отношения и развалившийся брак.

Смит был приговорен к заключению без права на досрочное освобождение за убийство двух человек в 2005 году. Женщина никогда не видела вживую своего жениха, но готова к замужеству, что бы ей ни готовила такая жизнь.

В январе 2005 года Смит ограбил и застрелил Джеймса Диллингама (James Dillingham) в Толедо, штат Огайо. Затем он убил свидетельницу Кэтти Барнетт (Cathy Barnett) из опасения, что та сообщит о произошедшем в полицию. Американец был осужден в марте 2006 года в Огайо и приговорен к 32 годам тюремного заключения. В следующем году Боттомли полетит в США, чтобы выйти за него замуж.

Ранее сообщалось, что каннибала назначили поваром в психбольнице для серийных убийц. 46-летний Грэм Фишер (Graham Fisher) отбывает наказание в клинике Бродмур — одной из самых охраняемых психбольниц Великобритании, куда попадают серийные убийцы, террористы и другие преступники, которых признали невменяемыми. Недавно ему разрешили готовить для пациентов курицу карри, пиццу и бисквиты.

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