Миллионер-убийца сбежал в Мексику и четыре года скрывался от полиции

Американский миллионер, которого четыре года разыскивали за убийство жены, арестован в Мексике и передан властям в США. Об этом сообщает NBC News.

54-летний предприниматель Питер Чедвик (Peter Chadwick) сделал состояние на инвестициях в сфере недвижимости. В октябре 2012 года полиция обнаружила в его калифорнийском доме следы крови, пишет Los Angeles Times. И сам предприниматель, и его жена исчезли.

Материалы по теме Без лица Эти люди обливались кислотой и бежали из страны, чтобы исчезнуть. Этого оказалось мало

На следующий день Чедвик объявился на мексиканской границе. Он позвонил в службу спасения 911 и объявил, что его супругу убил рабочий-ремонтник, а его самого похитили и заставили отвезти ее тело в Мексику. Позднее останки убитой женщины нашли в мусорном баке в округе Сан-Диего на юге Калифорнии.

Предпринимателя арестовали, однако затем освободили до суда. Он выплатил залог в размере 1,5 миллиона долларов (95 миллионов рублей), согласился сдать паспорта США и Великобритании и переехать к отцу — состоятельному инвестору, который проживал в Санта-Барбаре.

В январе 2015 года Чедвик не явился на заседание суда. Установить его местонахождение не удалось. Полиция выяснила, что перед бегством он снял со своих банковских счетов миллионы долларов и читал книги о том, как выдать себя за другого человека.

Служба маршалов США обещала выплатить 25 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей) за информацию, ведущую к аресту беглого предпринимателя. Еще одну награду в 75 тысяч долларов (4,8 миллиона рублей) назначили частные лица. Несмотря на это, предпринимателю долгое время удавалось избегать поимки.

Обстоятельства ареста Чедвика пока неизвестны.

В апреле сообщалось, что в австрийском городе Зальцбург задержали беглого заключенного, который более 10 лет скрывался на Канарских островах. Он решил сдаться полиции сам, потому что его утомила жизнь на курорте.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!