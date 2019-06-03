Подозреваемый в убийстве модели беглый миллионер впервые заговорил

Американский биткоин-миллионер Алекс Джонсон (Alex Johnson) и его жена Луна (Luna), подозреваемые в причастности к гибели 18-летней голландской модели Иваны Смит (Ivana Smit), дали первое интервью после бегства из Малайзии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Обнаженное тело Смит нашли седьмого декабря 2017 года возле здания в Куала-Лумпуре, на 20-м этаже которого жили Алекс и Луна Джонсон. Девушка упала с их балкона, пролетела 60 метров и ударилась о крышу на высоте шестого этажа. В ее крови нашли следы алкоголя, кокаина и PMMA — амфетамина с действием, напоминающим экстази.

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«Мы однозначно не имели никакого отношения к ее смерти», — заявил Джонсон Daily Mail. «Мы дружили с Иваной, — говорит его жена. — У нас обоих с ней были отношения. Той ночью она пошла с нами добровольно. Жалею, что не могла провести с ней больше времени. Я потеряла подругу». Джонсон пояснил, что несмотря на брак, и он, и Луна встречались с другими женщинами.

6 декабря супруги встретили Смит в ночном клубе и привели к себе домой. На раздобытой Daily Mail записи камеры видеонаблюдения Джонсон на руках вносит болтающую ногами модель в лифт. Уединившись в квартире, они занялись групповым сексом. Около семи часов утра Смит отправила бойфренду селфи, на котором она позирует с Луной Джонсон. Через два с половиной часа девушка была мертва.

После гибели Смит супругов арестовали и поместили в разные камеры. Они уверяли, что не принимали наркотики сами и не давали их модели. По их словам, девушка упала с балкона, пока они спали. Малайзийские власти подозревали Джонсонов в употреблении наркотиков и нарушении иммиграционного законодательства, однако не смогли доказать ни того, ни другого. Через две недели их освободили без предъявления обвинений.

Малайзийская полиция заключила, что Смит погибла в результате несчастного случая. Семья модели наняла бывшего британского полицейского Марка Уильямса-Томаса (Mark Williams-Thomas) для независимого расследования. После изучения обстоятельств дела он пришел к выводу, что девушка была убита. Повторное вскрытие, проведенное в Нидерландах, показало, что синяки на ее руках и голове появились еще до падения.

Джонсоны рассказали Daily Mail, что после освобождения им звонили неизвестные и угрожали похитить дочь. Опасаясь за свою безопасность, они уехали из Малайзии сначала в Сингапур, а затем в США. В течение полутора супруги старались не привлекать к себе внимания и выходили только к школе и местному парку.

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