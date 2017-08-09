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По рукам

Модель продавали в секс-рабство через Tor, но ее спас годовалый сын

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Фото: @chloeayling

Пятого августа итальянская полиция объявила об освобождении британской фотомодели. 20-летнюю Хлои Эйлинг похитила могущественная банда, действующая в «темном» интернете. Ее угрожали продать в рабство за биткоины, но спас Instagram. Во всяком случае, так считает она сама. «Лента.ру» попыталась разобраться в этой запутанной истории.

Похитители из «темного» интернета

Хлои Эйлинг приехала в Италию десятого июля. На следующий день у нее была запланирована съемка в Милане. Когда модель явилась по указанному адресу, на нее напали двое. Девушка утверждает, что один незнакомец подошел сзади и зажал ей рот рукой в перчатке. Другой сделал какую-то инъекцию, и она отключилась.

Пока Хлои была без сознания, ее раздели и сфотографировали. Затем связали и уложили в большую спортивную сумку.

«Я очнулась в багажнике автомобиля, — рассказала она итальянской полиции после освобождения. — На запястьях и лодыжках были наручники, рот заклеен липкой лентой. Я лежала в сумке, где для дыхания была оставлена только крохотная дырочка».

Поездка продолжалась более двух часов. Часть пути автомобиль проделал по извилистой проселочной дороге. Наконец машина достигла пункта назначения — маленькой деревни недалеко от французской границы.

Преступники отнесли девушку в дом, который сняли заранее. Положили на пол в спальне, пристегнули наручниками руки к ногам, а затем — к стоящему рядом шкафу. Она оказалась полностью обездвижена. К счастью, ненадолго: после приезда организатора похищения наручники сняли.

Похититель сообщил модели, что планирует продать ее в рабство. «Он сказал, что не может меня отпустить, потому что уже опубликовал в “темном” интернете мои фото, сделанные, пока я была без сознания, — вспоминает Хлои. — И какие-то люди уже проявили ко мне интерес».

Работорговец признался, что каждую неделю арабы покупают у него не меньше трех похищенных девушек. За пять лет этот «бизнес» принес ему больше 15 миллионов евро. По его словам, когда девушка надоедает владельцу, ее перепродают. А те, на кого нет спроса, идут на корм тиграм.

Спасение в Instagram

Итальянская полиция установила, что преступник действительно размещал в анонимной сети TOR объявления о продаже девушек. Британское издание Independent отыскало страницу с информацией об аукционе, на который выставлена Хлои Эйлинг. Под фотографией модели с табличкой «сексуальные услуги» на животе указывалось: «Родилась в Великобритании. Похищена в Италии. Содержится в Германии. 19 лет, европеоид, 34DD-25-35. Начинающая модель. Стартовая цена — 300 тысяч долларов. Аукцион пройдет 16 июля 2017 года».

Похититель связался с агентом Хлои Эйлинг и объяснил, что представляет преступную организацию Black Death Group, которая торгует в «темном» интернете наркотиками, оружием и рабами. Он потребовал 300 тысяч евро и пригрозил, что если деньги не будут выплачены в срок, девушка уйдет с молотка.

Позднее выяснилось, что злоумышленник также обратился в британский таблоид Daily Mirror. Он предложил газете купить снимки модели, которую похитила русская мафия. На письмо никто не ответил.

Хлои утверждает, что ничего не знала об этих переговорах. На второй день заточения ей разрешили ходить по дому без надзора. Похититель кормил ее шоколадом, каждый день приносил чистое белье и позволял принимать душ. Ночью модели приходилось спать в одной кровати с ним. «Но он ни разу не попытался меня изнасиловать, потому что Black Death Group запрещает трогать похищенных девушек и сурово наказывает нарушителей», — говорит она.

16 июля преступник вошел в ее комнату без маски на лице и сказал по-английски, что его босс в гневе. Оказывается, правила Black Death Group запрещают продавать тех, у кого есть дети. Девушка утверждает, что преступники поняли свою ошибку, когда нашли в Instagram ее фотографии с годовалым сыном.

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На следующий день похититель отвез Хлои обратно в Милан. Позавтракал с ней в кафе, а потом привел ее в британское консульство, где его немедленно арестовали. У девушки отобрали паспорт и запретили покидать страну до завершения предварительных судебных слушаний.

Альтернативная правда

Организатором похищения оказался 30-летний поляк Лукаш Херба, тоже приехавший из Великобритании. После задержания он признался, что работает наемным убийцей и сотрудничает с Black Death Group.

У преступника обнаружили буклет, рекламирующий услуги этой преступной организации, и письмо, адресованное Хлои Эйлинг. Среди прочего, там содержалось требование перечислить преступникам биткоины на сумму 50 тысяч долларов. «Если этого не произойдет, вас ликвидируют», — говорилось в письме.

По словам девушки, Херба заверил ее, что уже заплатил большую часть выкупа. Она должна собрать остаток суммы, иначе ее убьют.

Следователи не могут объяснить, зачем Херба явился в консульство, если не хотел сдаваться. Самую правдоподобную версию выдвинула итальянская газета La Stampa: возможно, Херба надеялся, что в консульстве его ждет агент модели с 50 тысячами долларов — платой за освобождение девушки. Агент обманул преступника и обратился в полицию. Так ли это было на самом деле, пока неизвестно.

Следователь Лоренцо Букосси (Lorenzo Bucossi), занимающийся делом Хлои Эйлинг, заявил, что с Black Death Group не удалось связать ни одного нераскрытого преступления. Организацию обсуждают в интернете и сети TOR, но нет никаких признаков того, что она действительно существует и ведет преступную деятельность. Даже фото в объявлениях об аукционе позаимствованы с обыкновенных порносайтов.

На следующем допросе Херба изменил показания. Он сообщил, что дело не в Black Death Group. Во всем виноваты румынские бандиты из Бирмингема, с которыми он связался, когда ему понадобились деньги для лечения лейкемии. Это они заставили его похитить фотомодель и рассылать письма с требованием выкупа.

В румынских бандитов поверить проще, чем в таинственную преступную организацию из «темного» интернета, но и это признание вызывает сомнения у итальянских следователей. Они полагают, что Херба — патологический врун. Его девушка, к примеру, была убеждена, что он сделал состояние на синтетическом корме для кур. В действительности поляк жил в муниципальной квартире для малообеспеченных. Похищенной модели Херба наплел про арабов и тигров, полиции — про лейкемию, и не факт, что он сам понимает, где правда, а где выдумка.

«Фантазер он или нет, ясно одно: это очень опасный человек», — подчеркнул миланский прокурор Паоло Сторари. Похищение есть похищение, даже если Black Death Group не существует.

Подозрительные детали

Следователи изучили записи камер видеонаблюдения и проследили передвижения Хербы по данным оператора мобильной связи. По всей видимости, у него был как минимум один сообщник, но его пока не удалось найти.

Первые два дня Хлои Эйлинг отказывалась сотрудничать с итальянской полицией, однако затем согласилась все рассказать и даже показала дом, где ее держали. Шестого августа она вернулась в Великобританию и была допрошена британскими правоохранительными органами и Форин-офисом.

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Газета La Repubblica отмечает, что хотя похищение, похоже, действительно произошло, некоторые детали, о которых говорила Хлои Эйлинг, не сходятся. Если верить британскому таблоиду Daily Mail, следствие не исключает, что похищение было подстроено с участием самой модели.

Вот одна из подозрительных деталей: 16 июля, то есть за день до предполагаемого освобождения, Хлои видели в магазине. Она выбирала туфли в сопровождении похитителя и даже не пыталась сбежать или позвать на помощь. Адвокат Франческо Пеше (Francesco Pesce), защищающий британскую модель, считает, что она была слишком запугана.

Daily Mail утверждает, что Хлои Эйлинг и Лукаш Херба могли быть знакомы. В апреле она встретила своего будущего похитителя на съемках в Париже. Позднее Херба через модельное агентство организовал июльскую съемку в Милане, причем заплатил за приезд девушки вперед. Газета не раскрывает источник этой информации.

Адвокат модели назвал подозрения в адрес Хлои низостью. «Я знаю, что люди подвергают ее слова сомнению и намекают, что она каким-то образом замешана в этом деле, потому что она будто бы могла легко сбежать, — заметил он в одном из интервью. — Не верю, что люди могут думать о Хлои Эйлинг такое после всего, что ей пришлось испытать и пережить».

Тем временем модель готовится к новым съемкам в Лондоне: один из британских таблоидов заказал ее фото топлесс.

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Олег Парамонов

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