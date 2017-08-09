Пятого августа итальянская полиция объявила об освобождении британской фотомодели. 20-летнюю Хлои Эйлинг похитила могущественная банда, действующая в «темном» интернете. Ее угрожали продать в рабство за биткоины, но спас Instagram. Во всяком случае, так считает она сама. «Лента.ру» попыталась разобраться в этой запутанной истории.

Похитители из «темного» интернета

Хлои Эйлинг приехала в Италию десятого июля. На следующий день у нее была запланирована съемка в Милане. Когда модель явилась по указанному адресу, на нее напали двое. Девушка утверждает, что один незнакомец подошел сзади и зажал ей рот рукой в перчатке. Другой сделал какую-то инъекцию, и она отключилась.

Пока Хлои была без сознания, ее раздели и сфотографировали. Затем связали и уложили в большую спортивную сумку.

Фото: Italian Police Photo

«Я очнулась в багажнике автомобиля, — рассказала она итальянской полиции после освобождения. — На запястьях и лодыжках были наручники, рот заклеен липкой лентой. Я лежала в сумке, где для дыхания была оставлена только крохотная дырочка».

Поездка продолжалась более двух часов. Часть пути автомобиль проделал по извилистой проселочной дороге. Наконец машина достигла пункта назначения — маленькой деревни недалеко от французской границы.

Преступники отнесли девушку в дом, который сняли заранее. Положили на пол в спальне, пристегнули наручниками руки к ногам, а затем — к стоящему рядом шкафу. Она оказалась полностью обездвижена. К счастью, ненадолго: после приезда организатора похищения наручники сняли.

Дом, где держали похищенную девушку Фото: Italian Police Photo / AP

Похититель сообщил модели, что планирует продать ее в рабство. «Он сказал, что не может меня отпустить, потому что уже опубликовал в “темном” интернете мои фото, сделанные, пока я была без сознания, — вспоминает Хлои. — И какие-то люди уже проявили ко мне интерес».

Работорговец признался, что каждую неделю арабы покупают у него не меньше трех похищенных девушек. За пять лет этот «бизнес» принес ему больше 15 миллионов евро. По его словам, когда девушка надоедает владельцу, ее перепродают. А те, на кого нет спроса, идут на корм тиграм.

Спасение в Instagram

Итальянская полиция установила, что преступник действительно размещал в анонимной сети TOR объявления о продаже девушек. Британское издание Independent отыскало страницу с информацией об аукционе, на который выставлена Хлои Эйлинг. Под фотографией модели с табличкой «сексуальные услуги» на животе указывалось: «Родилась в Великобритании. Похищена в Италии. Содержится в Германии. 19 лет, европеоид, 34DD-25-35. Начинающая модель. Стартовая цена — 300 тысяч долларов. Аукцион пройдет 16 июля 2017 года».

Похититель связался с агентом Хлои Эйлинг и объяснил, что представляет преступную организацию Black Death Group, которая торгует в «темном» интернете наркотиками, оружием и рабами. Он потребовал 300 тысяч евро и пригрозил, что если деньги не будут выплачены в срок, девушка уйдет с молотка.

Позднее выяснилось, что злоумышленник также обратился в британский таблоид Daily Mirror. Он предложил газете купить снимки модели, которую похитила русская мафия. На письмо никто не ответил.

Дом, где держали похищенную девушку Фото: Italian Police Photo / AP

Хлои утверждает, что ничего не знала об этих переговорах. На второй день заточения ей разрешили ходить по дому без надзора. Похититель кормил ее шоколадом, каждый день приносил чистое белье и позволял принимать душ. Ночью модели приходилось спать в одной кровати с ним. «Но он ни разу не попытался меня изнасиловать, потому что Black Death Group запрещает трогать похищенных девушек и сурово наказывает нарушителей», — говорит она.

16 июля преступник вошел в ее комнату без маски на лице и сказал по-английски, что его босс в гневе. Оказывается, правила Black Death Group запрещают продавать тех, у кого есть дети. Девушка утверждает, что преступники поняли свою ошибку, когда нашли в Instagram ее фотографии с годовалым сыном.

A post shared by Chloe Ayling (@chloeayling) on Nov 21, 2015 at 4:54am PST

На следующий день похититель отвез Хлои обратно в Милан. Позавтракал с ней в кафе, а потом привел ее в британское консульство, где его немедленно арестовали. У девушки отобрали паспорт и запретили покидать страну до завершения предварительных судебных слушаний.

Альтернативная правда

Организатором похищения оказался 30-летний поляк Лукаш Херба, тоже приехавший из Великобритании. После задержания он признался, что работает наемным убийцей и сотрудничает с Black Death Group.

У преступника обнаружили буклет, рекламирующий услуги этой преступной организации, и письмо, адресованное Хлои Эйлинг. Среди прочего, там содержалось требование перечислить преступникам биткоины на сумму 50 тысяч долларов. «Если этого не произойдет, вас ликвидируют», — говорилось в письме.

По словам девушки, Херба заверил ее, что уже заплатил большую часть выкупа. Она должна собрать остаток суммы, иначе ее убьют.

Следователи не могут объяснить, зачем Херба явился в консульство, если не хотел сдаваться. Самую правдоподобную версию выдвинула итальянская газета La Stampa: возможно, Херба надеялся, что в консульстве его ждет агент модели с 50 тысячами долларов — платой за освобождение девушки. Агент обманул преступника и обратился в полицию. Так ли это было на самом деле, пока неизвестно.

Следователь Лоренцо Букосси (Lorenzo Bucossi), занимающийся делом Хлои Эйлинг, заявил, что с Black Death Group не удалось связать ни одного нераскрытого преступления. Организацию обсуждают в интернете и сети TOR, но нет никаких признаков того, что она действительно существует и ведет преступную деятельность. Даже фото в объявлениях об аукционе позаимствованы с обыкновенных порносайтов.

Лукаш Херба Фото: Italian Police Photo / AP

На следующем допросе Херба изменил показания. Он сообщил, что дело не в Black Death Group. Во всем виноваты румынские бандиты из Бирмингема, с которыми он связался, когда ему понадобились деньги для лечения лейкемии. Это они заставили его похитить фотомодель и рассылать письма с требованием выкупа.

В румынских бандитов поверить проще, чем в таинственную преступную организацию из «темного» интернета, но и это признание вызывает сомнения у итальянских следователей. Они полагают, что Херба — патологический врун. Его девушка, к примеру, была убеждена, что он сделал состояние на синтетическом корме для кур. В действительности поляк жил в муниципальной квартире для малообеспеченных. Похищенной модели Херба наплел про арабов и тигров, полиции — про лейкемию, и не факт, что он сам понимает, где правда, а где выдумка.

«Фантазер он или нет, ясно одно: это очень опасный человек», — подчеркнул миланский прокурор Паоло Сторари. Похищение есть похищение, даже если Black Death Group не существует.

Подозрительные детали

Следователи изучили записи камер видеонаблюдения и проследили передвижения Хербы по данным оператора мобильной связи. По всей видимости, у него был как минимум один сообщник, но его пока не удалось найти.

Первые два дня Хлои Эйлинг отказывалась сотрудничать с итальянской полицией, однако затем согласилась все рассказать и даже показала дом, где ее держали. Шестого августа она вернулась в Великобританию и была допрошена британскими правоохранительными органами и Форин-офисом.

A post shared by Chloe Ayling (@chloeayling) on Dec 30, 2016 at 4:59am PST

Газета La Repubblica отмечает, что хотя похищение, похоже, действительно произошло, некоторые детали, о которых говорила Хлои Эйлинг, не сходятся. Если верить британскому таблоиду Daily Mail, следствие не исключает, что похищение было подстроено с участием самой модели.

Вот одна из подозрительных деталей: 16 июля, то есть за день до предполагаемого освобождения, Хлои видели в магазине. Она выбирала туфли в сопровождении похитителя и даже не пыталась сбежать или позвать на помощь. Адвокат Франческо Пеше (Francesco Pesce), защищающий британскую модель, считает, что она была слишком запугана.

Daily Mail утверждает, что Хлои Эйлинг и Лукаш Херба могли быть знакомы. В апреле она встретила своего будущего похитителя на съемках в Париже. Позднее Херба через модельное агентство организовал июльскую съемку в Милане, причем заплатил за приезд девушки вперед. Газета не раскрывает источник этой информации.

Адвокат модели назвал подозрения в адрес Хлои низостью. «Я знаю, что люди подвергают ее слова сомнению и намекают, что она каким-то образом замешана в этом деле, потому что она будто бы могла легко сбежать, — заметил он в одном из интервью. — Не верю, что люди могут думать о Хлои Эйлинг такое после всего, что ей пришлось испытать и пережить».

Тем временем модель готовится к новым съемкам в Лондоне: один из британских таблоидов заказал ее фото топлесс.