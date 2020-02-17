Россиянин после бутылки водки убил «на слабо» приятеля и отрезал ему голову

В Омске местный житель после распития бутылки водки убил «на слабо» приятеля и отрезал ему голову. Об этом в понедельник, 17 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления ведомства Лариса Болдинова.

Было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ («Убийство»).

По версии следствия, 14 февраля, 51-летний мужчина, который ранее был судим, во время распития спиртных напитков в ходе ссоры несколько раз ударил ножом своего 60-летнего приятеля. После того как мужчина понял, что его друг умер, он отрезал ему голову и попытался скрыть следы убийства. Однако в этот момент зашла сожительница подозреваемого и вызвала полицию.

«На допросе у следователя подозреваемый признался в содеянном, пояснив, что таким образом пытался доказать потерпевшему, что ему "не слабо" убить человека. В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала Болдинова.

15 февраля сообщалось , что житель Белгородской области застрелил соседку, подумав, что она причастна к пропаже его кота.

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