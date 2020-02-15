Россиянин застрелил соседку из-за пропавшего кота

Житель хутора Новорослов Вейделевского района застрелил соседку, подумав, что она причастна к пропаже его кота. Об этом сообщается на сайте управления СК России по Белгородской области.

Как стало известно правоохранительным органам, 13 февраля 61-летний россиянин напился, взял охотничье ружье и отправился к дому соседки, чтобы отомстить. Там он выстрелил 54-летней хуторянке в грудь, после чего она скончалась на месте.

Убийцу поймал сын погибшей женщины, когда тот выходил из дома после преступления. Сотрудники СК продолжают расследовать обстоятельства происшествия. На это время хуторянин заключен под стражу.

В апреле 2019 года 71-летний житель Челябинска расправился с 41-летней соседкой, находясь под домашним арестом за убийство родственницы. Согласно предварительной информации, у мужчины отсутствовал электронный браслет, контролирующий его передвижения. Следственный комитет начал проверку в отношении должностных лиц управления ФСИН по Челябинской области после преступления.

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