Обвиняемый в убийстве россиянин под домашним арестом убил соседку

Следственный комитет (СК) начал проверку в отношении должностных лиц управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Челябинской области после преступления, совершенного обвиняемым в убийстве пожилым мужчиной, который находился под домашним арестом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Поводом для доследственной проверки послужили публикации в СМИ о 71-летнем жителе Челябинска, который расправился с 41-летней соседкой, находясь под домашним арестом за убийство родственницы. Мера пресечения была избрана судом в связи с наличием у обвиняемого хронических заболеваний и возраста.

Согласно предварительной информации, у мужчины отсутствовал электронный браслет, контролирующий его передвижения.

Проверка коснется должностных лиц, в обязанности которых входит контроль за исполнением меры пресечения, установленной судом. Следователи намерены выяснить все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

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