Россиянка села на 19 лет за убийство собственных детей

Жительницу Нижнего Новгорода признали виновной в убийстве собственных малолетних детей и приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом в среду, 3 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Следствие установило, что 25 апреля 2018 года женщина в салоне арендованной машины убила свою четырехлетнюю дочь и двухлетнего сына. Преступление было совершено в Семеновском районе Нижегородской области.

В тот же день она попыталась сжечь тела убитых детей — но испугалась охотников и сбила огонь водой. Осужденная положила тела в машину и приехала в Нижний Новгород. На следующий день на той же машине она вывезла тела в Семеновский район Нижегородской области. Там, в заброшенном строении около деревни Осинки, она вновь подожгла их и скрылась.

Следствие также установило, что осужденная, проживая в квартире у знакомых, похитила ювелирные украшения; сумма ущерба превысила 140 тысяч рублей. Поначалу женщина признала свою вину в инкриминируемых преступлениях, но позже стала настаивать на непричастности к смерти детей.

Осужденная признана виновной по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 105 («Убийство») и пункту «в» части 2 статьи 158 («Кража») УК РФ.

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