Многодетная россиянка оказалась угонщицей, сутенершей и похитительницей людей

Многодетная жительница Омска Вера Бегун стала фигуранткой 18 уголовных дел: ей грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом в среду, 3 апреля, сообщает издание «Новый Омск».

Как отмечается в сообщении, жители Омска узнали про Веру Бегун после того, как она в 2015 году устроила пикет у городской администрации, не желая переезжать из аварийного жилья. В 2017 году вместе с сыном и сожителем Бегун под угрозой расправы потребовала у знакомого продать его автомобиль Infiniti, а деньги отдать сообщникам.

Однако об этом узнала полиция, и в результате женщина получила три года лишения свободы. Тогда же следствие узнало о ее возможной причастности к ряду других преступлений. В частности, Бегун могла выступать организатором изнасилования девушки своего брата: она якобы заставила его смотреть на происходящее, а ее сын снимал все на камеру.

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Через некоторое время знакомый обвиняемой (они вместе росли в детдоме), принимавший непосредственное участие в изнасиловании, явился с повинной в полицию, где дал показания против Веры Бегун и ее сожителя. Как следует из материалов уголовного дела, женщина узнала об этом, после чего они с сожителем вывезли заявителя в лес.

Там сообщники долго издевались над мужчиной, после чего заставили его вырыть себе могилу, в которой потерпевшего закопали заживо. Через некоторое время сообщники откопали его — и привязали к дереву, решив утопить позже. Однако потерпевший скончался еще до этого момента.

Также в ходе следствия выяснилось, что в 2016 году Вера Бегун похитила свою подругу и использовала в качестве секс-рабыни в притоне. Потерпевшая сумела сбежать, но не стала обращаться в полицию. В настоящее время дело обвиняемой направлено в суд: его материалы составили 32 тома по 250 страниц. Дети Бегун живут с отцом в Крыму.

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