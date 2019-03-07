Безработная россиянка заказала убийство бывшего замминистра из Подмосковья

В Москве задержана 43-летняя женщина, обвиняемая в приготовлении к убийству по найму. Об этом в четверг, 7 марта, «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По версии следствия, в феврале 2019 года москвичка решила убить своего знакомого из-за долга перед ним в размере 50 миллионов рублей. Для этого она попросила другого своего знакомого помочь ей найти киллера, но тот обратился в правоохранительные органы.

Позже обвиняемая познакомилась с предполагаемым исполнителем и пообещала ему заплатить за преступление 3,5 миллиона рублей, а также предоставила всю необходимую информацию о потерпевшем. 5 марта «убийца» встретился с заказчицей и отчитался о преступлении при помощи инсценированных фото с изображением потерпевшего.

После этого обвиняемая была задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 3 статьи 33 и пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Приготовление к убийству по найму»), решается вопрос об аресте обвиняемой.

Между тем источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что потерпевший — бывший замминистра ЖКХ Московской области Евгений Харитонов, а заказчица преступления — безработная москвичка Елена Дудурова.

Харитонов работал в правительстве Подмосковья в нулевые, а в 2015 году сам стал фигурантом уголовного дела — его обвинили в причастности к убийству бывшего депутата Липецкого госсовета Михаила Пахомова. В том же году Харитонов за это преступление получил семь лет тюрьмы, но позже вышел на свободу по УДО.

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