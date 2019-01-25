Россиянка заказала бывшего парня и отправилась в колонию

В Москве суд приговорил к 10,5 годам лишения свободы 20-летнюю Марию Ребгун, заказавшую убийство бывшего парня из-за личной неприязни. Об этом в пятницу, 25 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета.

Сообщник молодой девушки 23-летний Владислав Горбаковский, напавший на жертву с топором, осужден на девять лет заключения в исправительной колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что в августе 2017 года Ребгун, испытывая личную неприязнь к бывшему парню и желая получить информацию о его личной переписке, решила его убить.

Задуманное она поручила исполнить своему знакомому, Горбаковскому, за денежное вознаграждение. Москвичка передала ему фотографию парня, информацию о месте его жительства и передвижениях.

В сентябре 2017 года Горбаковский у подъезда жилого дома на Коптевской улице в Москве напал на потерпевшего и нанес ему множественные удары топором. Молодой человек от полученных ранений потерял сознание, а киллер, решив, что тот мертв, забрал у него телефон и скрылся с места происшествия.

Пострадавшего госпитализировали, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. На следующий день Ребгун и Горбаковский были задержаны.

На следствии москвичка отрицала свою вину, а ее сообщник во всем сознался и дал признательные показания на себя и девушку.

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