Заказавший убийство родителей студент попал на видео

Видео: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

23-летний студент из Сочи заказал убийство родителей и младшей сестры ради дома у моря. Оперативное видео, на котором молодой человек договаривается с предполагаемыми киллерами, представил Следственный комитет на своем YouTube-канале.

Во время встречи с «исполнителями» убийства, в роли которых выступили оперативники, молодой человек передал аванс. Гонорар в три миллиона рублей он пообещал выплатить сразу после вступления в наследство и выдал соответствующую расписку.

На видеозаписи сочинец обещает «киллерам» после убийства «вести себя как подобает сыну, истерить со слезами». Заказчик преступления также сообщил им расположение комнат в доме, камер видеонаблюдения, предупредил о собаке. После чего студент передал исполнителям охотничий нож, перчатки и маску для нападения.

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд.

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