Россиянка решила убить сверлящих стену соседей и попала на видео

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

53-летняя жительница Буденновска решила заказать убийство постоянно сверлящих стены соседей. Следственный комитет опубликовал на своем YouTube-канале оперативное видео, на котором женщина объясняет действующему под прикрытием оперативнику свой мотив.

«Надо их грохнуть сразу», — говорит заказчица в ответ на предложение подставного «исполнителя» сначала расправиться только с двумя из семи членов семьи, живущей с ней по соседству.

«Потом с остальными расправимся, вам же все равно легче станет», — успокаивает женщину собеседник.

Полицейским поступила информация о том, что жительница Буденновска ведет поиск исполнителя убийства своих соседей — семейной пары, с которой она длительное время была в неприязненных отношениях.

«С целью документирования факта преступления сотрудники полиции инсценировали убийство супругов в их личном автомобиле. В подтверждение женщине были переданы фотографии с имитированного места преступления», — рассказала представитель МВД Ирина Волк.

В СК добавили, что заказчице показали фотографии якобы отравленной в машине семейной пары, после чего она передала подставному исполнителю 100 тысяч рублей. При передаче денег женщину задержали. На допросе она дала признательные показания.

По данным следствия, в начале сентября между подозреваемой и ее соседями произошел конфликт из-за того, что они сверлили несущую стену дома.

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