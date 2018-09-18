Россиянин заказал оптом убийства свидетелей по своему уголовному делу

Житель Самарской области заказал убийство четверых свидетелей по своему уголовному делу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета во вторник, 18 сентября.

«Заказ» у мужчины принял законспирированный оперативник, который вскоре сообщил, что один из свидетелей уже «убит».

Подозреваемый передал «исполнителю» четыре тысячи рублей и сведения о других запланированных жертвах. После этого заказчика задержали.

Следственный комитет предоставил оперативное видео, на котором видно, как правоохранители положили на землю водителя автомобиля «Ока», надели на него наручники и собираются поместить в служебную «Газель».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!