Присяжные установили убийцу молодой сотрудницы полиции

Присяжные вынесли обвинительный вердикт пятерым подсудимым по делу о похищении и убийстве 30-летней жительницы Владивостока. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Они сочли доказанным, что весной 2013 года бывший муж девушки, не желая делиться с ней двумя миллионами рублей от доли в квартире, заказал убийство. Он пообещал один миллион рублей своему знакомому, который нашел еще троих сообщников.

Они выследили девушку и напали, нанеся удар по голове, в лифте ее дома. После этого ее перевезли в гараж, где забили до смерти трубой по голове. Тело жертвы убийцы вывезли в лес в районе бухты Стеклянной, сожгли и закопали.

Погибшая была сотрудницей органов внутренних дел, отмечает РИА Новости.

На основании обвинительного вердикта присяжных председательствующий на процессе судья вынесет приговор, определив наказание для каждого из фигурантов.

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