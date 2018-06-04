Борца с долговым рабством закопали из-за обнала

Двоих подозреваемых в похищении и убийстве гендиректора фирмы по решению проблем с долгами Игоря Родионова задержали при попытке пересечь российско-казахстанскую границу. Об этом в понедельник, 4 июня, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

«2 июня 2018 года при попытке пересечения ... были задержаны два гражданина Республики Казахстан, 1993 года рождения, которые доставлены в Санкт-Петербург, где им предъявлено обвинение в похищении потерпевшего, решается вопрос об их аресте», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Также по этому делу задержаны жители Петербурга: женщина 1972 года рождения, обвиняемая в организации похищения и убийства Родионова, и двое мужчин 1994 и 1997 годов рождения, которые по ее указанию были исполнителями преступления.

Следствие полагает, что с предпринимателем расправились из-за долга в 25 миллионов рублей. Заказчиком считается Марина Василевская, для которой Родионов якобы должен был обналичить миллионы, указывает издание «Фонтанка.ру».

23 мая сообщалось, что тело 48-летнего мужчины со следами насильственной смерти было найдено закопанным возле одного из зданий в поселке Лисий Нос — это в 20 минутах езды от его дома. Родионова искали больше суток, он исчез вечером 21 мая по пути домой — около 23:45 его телефонный разговор с женой неожиданно прервался. На следующий день женщина обратилась в полицию,.

Из материалов уголовного дела следует, что вечером 21 мая трое мужчин насильно посадили Родионова в автомобиль Nissаn Х-Trаil и увезли в неизвестном направлении.

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